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Сериал «Ходячие мертвецы» завершился спустя 12 лет

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Фото: AMC FILM HOLDINGS LLC.
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В ночь на понедельник, 21 ноября, по телевидению был показан последний эпизод сериала «Ходячие мертвецы». Об этом рассказал журнал Forbes.

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Сезон, насчитывающий 24 серии, стал самым длинным из 11 сезонов проекта канала AMC.

Критики достаточно сдержанно оценили концовку масштабного проекта. Автор материала отметил, что почувствовал себя разочарованным, поскольку финал был слишком скомканным и очевидным, а завершающий сериал конфликт — плохо проработанным.

«Что касается финальных разборок, это было ужасно скучно. В конце сериала почти никто не умирает. Для меня финал оказался неинтересным и плоским», — отметил автор статьи.

Сериал, длившийся 12 лет, рассказывает о группе людей, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса. Режиссером проекта на основе комикса «Ходячие мертвецы» Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда выступил Фрэнк Дарабонт, известный своими фильмами «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля».

Первый эпизод «Ходячих мертвецов» был показан 31 октября 2010 года. Несмотря на завершение флагманского сериала, вселенная «Ходячих мертвецов» продолжит развиваться во многочисленных спин-оффах.

Ранее, 21 сентября, стало известно, что актер Норман Ридус, известный по съемкам в сериале «Ходячие мертвецы», удостоился персональной звезды на Аллее славы в Голливуде. Церемония установки звезды прошла 27 сентября. Ридус станет 2734-м обладателем собственной таблички, вмонтированной в тротуар Голливудского бульвара.

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