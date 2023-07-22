Лидерство украинского президента Владимира Зеленского оказалось на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказам командования. Об этом заявил в субботу, 21 июля, полковник ВС США, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

Он обратил внимание на тот факт, что украинские офицеры расстреливают солдат за отказ идти в бой.

«Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами», — добавил эксперт, подчеркнув, что украинцы охотно уходят на российские позиции, чтобы избежать выполнения бессмысленных приказов и выжить.

20 июля отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что боевики ВСУ сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению.

Днем ранее ветеран американского спецназа Эрик Крамер, который на данный момент находится в Киеве для обучения украинских солдат, признал, что потери среди украинских военных ужасающие. Американский военный также сомневается в том, что украинские войска когда-нибудь смогут «полностью встать на ноги».

Накануне, 18 июля, в Пентагоне указали на места основных потерь ВСУ в ходе контрнаступления. Так, украинская армия несет потери в основном на минных полях, несмотря на активные поставки Западом Киеву техники для разминирования.

Немецкий портал Tagesschau 15 июля обратил внимание на резкое изменение риторики президента Украины Владимира Зеленского и его призывы благодарить ВСУ за любые успехи. По мнению аналитиков, такое изменение может быть признаком проблем в ходе контрнаступления.

В этот же день полковник ВС США Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.