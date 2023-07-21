Яхта с пятью людьми на борту потерпела крушение в Финском заливе
В акватории Финского залива прогулочная яхта потерпела крушение, на борту которой находились пять человек, сообщает 21 июля Северо-Западная транспортная прокуратура.
На место выезжали сотрудники спасательной службы.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания по факту подтопления катера «Карвер-41» в Финском заливе», — говорится в сообщении.
Разлива нефтепродуктов не имеется.
Ранее, 17 июня, в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области сообщили, что в подмосковных Мытищах два человека пострадали после столкновения гидроцикла с яхтой. Пострадавших с яхты осмотрели, но от госпитализации они отказались. Разлива топлива не было.