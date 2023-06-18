В Мытищах два человека пострадали при столкновении гидроцикла и яхты
В подмосковных Мытищах два человека пострадали после столкновения гидроцикла с яхтой, о чем в субботу, 17 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.
Инцидент произошел в поселке Поведники, в районе пляжа «Малибу». Сообщение о происшествии в оперативные службы поступило в 16:50. Пострадавших с яхты осмотрели, но от госпитализации они отказались. Разлива топлива не было.
На место происшествия были привлечены четыре единицы техники и десять человек. Причины случившегося устанавливаются.
В прошлом году в подмосковном Дзержинском на Москве-реке баржа столкнулась с гидроциклом. При столкновении пострадали два человека, которые находились на нем. У одного из пострадавших были диагностированы сотрясение мозга и перелом челюсти.