Баржа столкнулась с гидроциклом на Москве-реке

В подмосковном Дзержинском на Москве-реке баржа столкнулась с гидроциклом.

По информации «Известий» пострадали два человека, которые находились на гидроцикле. Пострадавших эвакуировали на берег на катере и передали врачам скорой помощи.

У одного из пассажиров гидроцикла диагностированы сотрясение мозга и перелом челюсти, другой отделался ушибами.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 22-летнего мужчины в Башкирии. Уточнялось, что трое человек катались на «водном диване», который был прикреплен к гидроциклу. При столкновении тюбинга с катером один мужчина погиб, еще один был доставлен в больницу.