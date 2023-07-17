Вечерние поезда из Крыма отправятся по расписанию

Вечерние поезда из Крыма отправляются по расписанию, за исключением следования поезда Евпатория – Санкт-Петербург. Об этом 17 июля сообщает пассажирская компания «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале.

«Поезд №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправится с опозданием в связи с поздним прибытием состава в Евпаторию», — уточняется в сообщении.

Те поезда, которые следовали из Крыма с некоторым отставанием от графика, уже начали прибывать на конечные станции.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что в результате погибла семейная пара, их дочь госпитализировали самолетом санавиации. Все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб.

Следственный комитет (СК) России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. Кроме того, движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, назначены дополнительные электрички из Анапы в Керчь и обратно, а также из Анапы в Керчь-Южная Новый парк и обратно.