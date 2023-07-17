В ГД обвинили Украину в использовании зернового коридора безопасности для терактов
Теракт на Крымском мосту мог быть совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности, эту версию нельзя исключать. Таким предположением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 июля в своем Telegram-канале.
«Будем требовать от парламентов других государств недопустимости использования зерновой сделки для террористических атак. [Президент Украины Владимир] Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей», — отметил Володин в сообщении.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двоих взрослых в результате происшествия, также пострадала одна девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации.
К этому моменту все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов. На Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом), с которой можно добраться на электричках в Темрюк, а оттуда снова доехать на автобусах до пункта назначения.
Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.