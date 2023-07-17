МИД указал на использование подконтрольных Киеву портов для вывоза зерна в целях терактов

Подконтрольные Киеву порты и открытый РФ коридор для вывоза зерна использовались в целях проведения террористических атак. Об этом в понедельник, 17 июля, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В этой связи Черноморская зерновая инициатива прекращает свое действие с 18 июля, отметили в ведомстве.

«Вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов», — отмечается в заявлении российского министерства.

Всего за период работы Черноморской инициативы было вывезено 32,8 млн т грузов, из которых 26,3 млн т, а это более 70%, были отправлены в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, в том числе в страны Европейского союза (ЕС).

«На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%, всего 922 092 т», — говорится в публикации.

О том, что с 17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила свое действие, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор.

В тот же день эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Денис Денисов назвал логичным решение о прекращении участия Москвы в зерновой сделке, хоть и сильно запоздавшим, «потому что год прошел с начала реализации этой инициативы».

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов сказал, что посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля. Он отметил, что прекращение сделки полностью лежит на совести Запада. Инициатива превратилась в коммерческий проект и утратила гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия, дополнил Грызлов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.