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Политолог назвал логичным решением прекращение участия РФ в зерновой сделке

Политолог Денисов: зерновая сделка — сделка двойных стандартов, очередной обман
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Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
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Прекращение участия России в зерновой сделке является логичным решением. Об этом 17 июля «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с сегодняшнего дня зерновая сделка прекратила свое действие. Россия немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы.

«Решение совершенно логичное, но, на мой взгляд, сильно запоздавшее, потому что год прошел с начала реализации этой инициативы, однако те обещания, которые были даны РФ в меморандуме, который писали Россия и ООН, не были реализованы. Изначально речь шла о том, что в рамках спецоперации РФ обеспечивает безопасность для выхода украинских судов с зерновой продукцией из ряда портов Одесской области. Это было реализовано, причем это сразу же», — отметил Денисов.

Но в то же время те обязательства, которые брали на себя партнеры России по зерновой сделке, так и остались на бумаге, подчеркнул собеседник «Известий».

«Это обязательства, связанные с тем, что российские зерновые также могли бы попадать на мировой рынок. Второй момент, связанный с российскими удобрениями, которые должны были быть реализуемы для контрагентов за рубежом, потому что до сих пор арестован ряд судов, существует проблема с тем, что наши суда не обеспечивают страховыми полисами крупнейшие международные компании. Еще проблема состояла в том, чтобы вернуть SWIFT для Россельхозбанка», — сказал он.

Также эксперт указал на то, что по договоренности, украинское зерно должно было доставляться в беднейшие страны, однако по факту, продукцию получали богатейшие государства.

«Говорилось о том, что украинское зерно за счет того, что попадает на мировой рынок, выравнивает цены и делает их более конкурентными и возможными для покупки для беднейших стран. Но что могло быть проще, чем открыть возможность для российских зерновых и тем самым значительно в большей степени еще снизить мировую цену на этот вид продукции? Это позволило бы беднейшим странам в больших объемах закупать данную продукцию», — сказал он.

Денисов добавил, что черноморская инициатива — это сделка двойных стандартов, это очередной обман.

«На мой взгляд, в случае, если сейчас будут инициативы по пролонгации сделки, то они могут реализовываться только после того, как будет выполнена часть сделки, связанная с Российской Федерацией», — заключил политолог.

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Ранее в этот день чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля. Он указал, что прекращение сделки полностью лежит на совести Запада. Инициатива превратилась в коммерческий проект и утратила гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия, подчеркнул Грызлов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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