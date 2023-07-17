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В Совфеде назвали причину атаки украинских спецслужб на Крымский мост

Сенатор Джабаров — о теракте на Крымском мосту: Киеву нечего показать на поле боя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украина атаковала Крымский пост, потому что ей нечего предъявить Западу в качестве успехов на поле боя. Об этом 17 июля «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Поскольку на полях сражений у Украины ничего не получается, а очень хочется что-то сделать, такое громкое, шумное, чтобы убедить западных кураторов, что надо дальше помогать, она сделала такой мерзкий террористический акт. <…> Не будет реакции западных стран, они этого просто не заметят. Чего добилась Украина? Она добилась пакостного результата — погибла семья, девочка осталась сиротой, которую ранили. Вот результат этой атаки. А мост будет быстро восстановлен, там даже стойки не повреждены», — сказал он.

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двоих взрослых в результате происшествия, также пострадала одна девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации.

К этому моменту все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов. На Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом), с которой можно добраться на электричках в Темрюк, а оттуда снова доехать на автобусах до пункта назначения.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ (террористический акт) было возбуждено уголовное дело.

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