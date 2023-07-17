Президент России Владимир Путин принял доклады об атаке на Крымский мост. Об этом 17 июля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

О ситуации доложили вице-премьер Марат Хуснуллин, руководитель ФСБ Александр Бортников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Президент дал поручение об организации работы транспорта на крымском направлении, обеспечении помощи. Путин поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ. Хуснуллин вылетает в регион, после ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать его визита к 19:00 по ВКС», — сообщил Песков на брифинге.

Он отметил, что в Кремле знают причину террористического акта и знают, кто стоит за ним. Разговор о каких-либо мерах в настоящий момент не ведется.

«Разумеется, все соответствующие службы, все ведомства, все работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Сегодня он убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. Это всё дело рук киевского режима», — сообщил Песков.

По его словам, ответом в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации.

Ранее в этот день движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал. Позднее стало известно, что девочку госпитализировали самолетом санавиации. Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что их регионы готовы принять трафик автомобилей, проезжающих в Крым.