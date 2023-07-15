Кэмерон опроверг слухи о намерениях снять фильм о затонувшем «Титане»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший «Титаник», опроверг слухи об обсуждении съемок фильма, посвященного затонувшему в Атлантическом океане батискафу «Титан».

«Я не нахожусь в переговорах о фильме про OceanGate и никогда не буду», — написал он в Twitter.

Кэмерон обратил внимание на то, что обычно он не комментирует слухи про себя в медиа, однако в этот раз он сделал исключение.

О том, что Кэмерон якобы может приступить к работе над сериалом о затонувшем батискафе, британский таблоид The Sun со ссылкой на источники сообщил 13 июля. В статье было отмечено, что именно Кэмерон является главным кандидатом в качестве режиссера для сериала из-за того, что эта тематика близка ему: 33 раза он погружался к обломкам «Титаника».

22 июня в эфире телеканала CNN американский режиссер заявил, что новость о взрыве батискафа «Титан» в Атлантике не стала для него неожиданностью. По его словам, когда он впервые услышал об инциденте с батискафом, он связался со знакомыми экспертами по глубоководным погружениям и узнал, что батискаф одновременно потерял связь и отслеживание.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения 18 июня утром.

На борту находились пять человек, среди которых британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня говорилось о том, что у корпуса батискафа были технические проблемы, в частности, он демонстрировал признаки циклической усталости.