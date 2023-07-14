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Кэмерон может снять сериал о затонувшем батискафе «Титан»

The Sun: Кэмерон может снять сериал о затонувшем батискафе «Титан»
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Фото: Global Look Press/Mark Thiessen
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В настоящее время обсуждается вопрос съемки сериала, посвященного затонувшему в Атлантическом океане батискафу «Титан», который принадлежал компании OceanGate Expeditions. Создателем киноработы может выступить режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон, о чем 13 июля сообщил британский таблоид The Sun, ссылаясь на источники.

«Катастрофа [батискафа] «Титан» уже рассматривается в качестве основы для сериала для одной из крупнейших мировых стриминговых площадок, и Джеймс является первым кандидатом на пост режиссера», — отметил источник.

В статье говорится о том, что Кэмерон — главный кандидат в качестве режиссера для сериала из-за того, что эта тематика близка ему: порядка 30 раз он погружался к обломкам «Титаника».

По данным источников, на роль в сериале также рассматривают американского актера Мэтта Дэймона.

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22 июня Кэмерон заявил, что разрушившийся в результате катастрофы батискаф был не готов к экспедиции и ему не стоило погружаться к обломкам «Титаника». Он подчеркнул, что «Титан» — «игрушка для взрослых», отметив, что «многие эксперты были очень обеспокоены заранее, а некоторые самые крутые инженеры, специализирующиеся на глубоководных погружениях, прямо обращались в эту компанию, говоря, что это слишком рискованный эксперимент, особенно с пассажирами, без прохождения сертификации».

В конце июня сообщалось, что батискаф могут собрать из обломков, чтобы понять причину трагедии. Специалисты уже подняли на поверхность проводку и кабели, а также некоторые другие внутренние системы подводного аппарата.

Среди обломков батискафа обнаружены, предположительно, человеческие останки.

19 июня OceanGate Expeditions заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения 18 июня утром.

На борту находились пять человек, среди которых британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня было отмечено, что у корпуса батискафа были технические проблемы, в частности, он демонстрировал признаки циклической усталости.

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