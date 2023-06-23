Режиссер «Титаника» Кэмерон назвал ожидаемой новость о взрыве батискафа «Титан»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший в 1997 году оскароносный «Титаник», 22 июня в эфире телеканала CNN заявил, что новость о взрыве батискафа «Титан» в Атлантике не стала для него неожиданностью.

Во время съемок фильма Кэмерон сам 33 раза погружался на дно Атлантического океана к обломкам лайнера. По словам режиссера, когда он впервые услышал об инциденте с батискафом, он связался со знакомыми экспертами по глубоководным погружениям и узнал, что батискаф одновременно потерял связь и отслеживание.

«Единственный сценарий, который я мог придумать, который мог объяснить это, — это имплозия. Ударная волна настолько мощная, что она фактически вывела из строя вторичную систему, которая имеет собственный сосуд высокого давления и собственный аккумуляторный источник питания, являющийся транспондером, используемый кораблем для отслеживания местоположения субмарины», — пояснил Кэмерон.

По его словам, он понимал, что поиски пропавшей группы окажутся безуспешными, хотя надеялся, что ошибается.

Кроме того, режиссер указал на сходство между катастрофой с «Титаником» и трагедией «Титана». «Я думаю, это просто удивительно. Это действительно довольно сюрреалистично», — сказал он.

Кэмерон напомнил, что «Титаник» затонул, потому что капитан в безлунную ночь с очень плохой видимостью задал кораблю большую скорость, несмотря на предупреждения об опасности столкновения с льдиной.

Режиссер выразил соболезнования семьям пассажиров батискафа «Титан».

Ранее в этот день береговая охрана США подтвердила, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат батискафу «Титан». По словам контр-адмирала Джона Могера, командира первого округа береговой охраны, дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м. — Ред.) от носовой части «Титаника». Другие обломки находились поблизости.

Американская береговая охрана подтвердила произошедший на батискафе «Титан» направленный внутрь взрыв. Компания OceanGate Expeditions также заявила, что считает пассажиров «Титана» погибшими.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения 18 июня утром.

Сообщалось, что на борту подводного судна находятся пять человек. В их числе британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня стало известно, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

Помимо этого, сообщалось, что жена владельца пропавшего батискафа является потомком жертв «Титаника». Оказалось, что предки женщины были пассажирами первого класса на затонувшем лайнере. Погибший Исидор Штраус и его супруга были богатейшими людьми на «Титанике».