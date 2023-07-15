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Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей

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Фото: t.me/kostomarovroman
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров в субботу, 15 июля, опубликовал первую фотографию после выписки со своей семьей в Telegram-канале.

«Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые», — подписал он снимок.

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Днем ранее спортсмен выложил видеозапись тренировки на степах. На кадрах видно, как Костомаров поднимается на тренажеры, которые имитируют ходьбу по ступеням. Фигурист сделал комплекс упражнений с утяжелителями на руках. Он добавил к видео подпись «Барьеры жизни!».

11 июля источник «Известий» сообщал, что до 17 июля фигурист поедет в больницу на примерку протезов для рук. Если они подойдут по размеру и в корректировке необходимости не будет, то их оставят.

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023-го с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены ему ампутировали стопы и кисти рук. Позднее спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Также Костомаров перенес два инсульта. В результате ему установили протезы на ноги.

26 июня стало известно о проведенной немецкими докторами консультации по здоровью Костомарова. 6 июля фигуриста выписали из больницы. В соцсетях Костомаров отдельно поблагодарил докторов.

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