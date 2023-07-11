Протезы для рук Костомарову привезут в ближайшее время

В конце текущей недели или в понедельник, 17 июля, фигурист Роман Костомаров поедет в больницу на примерку протезов для рук. Об этом сообщил во вторник, 11 июля, источник «Известий».

По его словам, протезы доставят в больницу позднее в этот день или в среду.

Если протезы подойдут по размеру и в корректировке необходимости не будет, то их оставят.

Ранее 11 июля Костомаров выложил видео тренировки ног в спортивном зале. Спортсмен отметил, что занимается на специальном тренажере, «как женщина после родов». По его словам, занятия даются непросто.

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года. У него диагностировали левостороннюю пневмонию, которая, по некоторым данным, перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены фигуристу провели операции по ампутации стоп и кистей рук. Позднее у него выявили сепсис и гематому головного мозга. Костомаров перенес два инсульта. После этого ему были установлены на ноги протезы.

26 июня стало известно о проведенной немецкими докторами консультации по здоровью Костомарова. 6 июля фигуриста выписали из больницы. В соцсетях Костомаров отдельно поблагодарил врачей.