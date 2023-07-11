Костомаров опубликовал новое видео с тренировки ног

Фигурист Роман Костомаров опубликовал в соцсетях во вторник, 11 июля, видео тренировки ног в спортивном зале.

На записи спортсмен выполняет упражнение на специальном тренажере.

«Как женщина после родов. Занимаюсь мышцами приводящими. Непросто дается», — сказал фигурист на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Костомарова госпитализировали 10 января. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта. Впоследствии ему установили на ноги протезы.

26 июня стало известно, что немецкие врачи консультировали Костомарова по установке приспособлений. Сейчас он пользуется временными биометрическими протезами, однако ими пока сложно управлять. Новые, более легкие протезы находятся в процессе изготовления.

6 июля фигуриста выписали из больницы. В социальных сетях Костомаров отдельно поблагодарил врачей.