Костомаров поделился новым видео с тренировки на степах

Фигурист Роман Костомаров опубликовал в соцсетях в пятницу, 14 июля, видео тренировки на степах.

На кадрах видно, как спортсмен поднимается на тренажеры, имитирующие ходьбу по ступеням. Костомаров выполнил комплекс упражнений с утяжелителями на руках.

Спортсмен подписал запись, опубликованную в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), «Барьеры жизни!»

Ранее источник «Известий» сообщил, что до конца текущей недели или в понедельник, 17 июля, фигурист поедет в больницу на примерку протезов для рук. Если они подойдут по размеру и в корректировке необходимости не будет, то их оставят.

Костомарова госпитализировали 10 января. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за резвившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Помимо этого, фигурист перенес два инсульта. В результате ему установили протезы на ноги.

26 июня стало известно о проведенной немецкими докторами консультации по здоровью Костомарова. 6 июля фигуриста выписали из больницы. В социальных сетях Костомаров отдельно поблагодарил врачей.