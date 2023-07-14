В Кремле не стали раскрывать подробности встречи Путина с командирами ЧВК «Вагнер»

Подробности встречи президента РФ Владимира Путина с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 29 июня раскрываться не будут. Об этом 14 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Об этой встрече мы дали ту информацию, которую было возможно дать. Также сказали, что какие-либо дальнейшие подробности этой встречи не раскрываются», — сказал он на брифинге.

Известно, что встреча продлилась три часа и на ней присутствовали 35 человек, включая командиров отрядов и самого Пригожина. В ходе нее президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также прокомментировал события 24 июня.

В свою очередь, командиры изложили свою версию произошедшего и добавили, что готовы дальше продолжать сражаться за страну.

Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» 24 июня обратился к россиянам и пообещал сделать все, чтобы отстоять страну. Он также отметил, что мятежники будут наказаны.

Также 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».