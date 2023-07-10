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Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным

Песков подтвердил информацию западных СМИ о встрече Путина с командирами «Вагнера» и Пригожиным
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Gavriil Grigorov
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Встреча президента России Владимира Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и ее владельцем Евгением Пригожиным состоялась 29 июня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 июля, подтвердив таким образом информацию западных СМИ.

Песков уточнил, что на встрече присутствовали 35 человек, включая командиров отрядов и самого Пригожина.

Известно, что встреча продлилась три часа, ее подробности не раскрываются.

«Единственное, что мы можем сказать, — то, что президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам представителя Кремля, командиры изложили свою версию произошедшего, указали на то, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего. Также они добавили, что готовы дальше продолжать сражаться за страну.

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Ранее ряд западных СМИ сообщил об этой встрече. В частности, информацию публиковала французская газета Libération.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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