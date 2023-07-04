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Путин обсуждает с правительством пробки на подъезде к Крымскому мосту

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Фото: ТАСС/Юрий Березнюк
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Президент России Владимир Путин 4 июля обсуждает с правительством образовавшиеся на подъезде к Крымскому мосту пробки.

«Начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них — ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать [министра транспорта России] Савельева Виталия Геннадиевича», — сказал президент в начале совещания.

Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы с пробками.

В связи с началом активного курортного сезона при отсутствии авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались многокилометровые пробки. По информации крымского минтранса, утром 4 июля длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км, время ожидания — до двух часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания — 10 минут.

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4 июля пресс-служба Министерства транспорта РФ сообщила, что при въезде на Крымский мост действуют повышенные меры безопасности с полным досмотром транспорта и багажа. Процедура похожа на процесс досмотра в аэропорту. Водителям напомнили, что движение на автоподходе регулируют сотрудники ГИБДД. Легковые автомобили должны передвигаться по левой полосе, в то время как правая предназначена для автобусов, экстренных служб и волонтеров.

2 июля минтранс республики увеличил количество постов досмотра у Крымского моста. Его скорость также зависит и от того, сколько вещей везут при себе туристы, отметили в оперативном штабе.

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