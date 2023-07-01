Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км

Со стороны Темрюкского района Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту скопилось большое количество машин, длина автомобильной пробки уже превысила 9 км. Об этом сообщил 1 июля Telegram-канал краснодарского оперштаба.

«Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района», — говорится в сообщении.

Направляющихся в Крым водителей просят учитывать дорожную ситуацию. Скорость досмотра на мосту зависит и от того, сколько вещей везут при себе туристы, напомнили в оперштабе.

Также уточняется, что по Керченской паромной переправе переправиться на полуостров по воде могут только большегрузы с приоритетными грузами: продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ранее в субботу длина автомобильной пробки при въезде на Крымский мост составляла 5 км. «Известия» показывали кадры с места.