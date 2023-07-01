При въезде на Крымский мост образовалась пятикилометровая пробка

При въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края в субботу, 1 июля, образовалась пробка длиною в 5 км. Об этом сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

В распоряжении «Известий» есть кадры с места. На них видно вереницу из автомобилей.

По словам Лукашенко, время ожидания досмотра превышает два часа. На этом фоне увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой.

Глава ведомства также принес извинения гражданам за доставленные неудобства.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что для защиты Крымского моста были приняты все необходимые меры. В частности, мост защищают системы противовоздушной обороны.

Конструкции Крымского моста пострадали из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором теракта ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Уже установлено 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.