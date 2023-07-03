Полоса препятствий: как «выжить» в автомобильной пробке в жару

Путешествие в Крым на автомобиле обернулось для туристов неприятным сюрпризом. Из-за ужесточившихся правил досмотра перед Крымским мостом образовалась большая пробка. Уже третий день водителям — зачастую это семьи с детьми — приходится ждать очереди на въезд до шести часов. О том, что стало причиной затора и о том, как максимально комфортно пережить пробку в жару — в материале «Известий».

Почему образовалась пробка на Крымском мосту

Затор связан с тщательным досмотром машин, который ввели после взрыва на мосту в октябре 2022 года, и резко выросшим потом туристов, которые едут на полуостров отдохнуть. Еще в мае в каждую сторону работало по 35 пунктов досмотра, но время ожидания не превышало десяти минут. С началом «сезона отпусков» ситуация резко ухудшилась. Тревожные «звоночки» при въезде на Крымский мост прозвучали еще в пятницу, 30 июня. Тогда Минтранс призвал автомобилистов заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы «быстро и комфортно» пройти досмотр, а в ГУ МВД по Краснодарскому краю пояснили, что количество вещей напрямую влияет на скорость досмотра.

К утру субботы, 1 июня, пробка на мосту уже достигла пяти км, но к вечеру она полностью рассосалась. Однако уже в воскресенье затор возник вновь: теперь туристам приходилось ждать своей очереди больше четырех часов, а пробка растянулась на девять километров. К понедельнику она выросла до 13 км, и инспекторы призвали водителей по возможности отказаться от поездок в сторону моста, пока ситуация не улучшится. В народе пробку уже назвали «керченским капканом» благодаря пляжу Капканы около Керчи. Отели Крыма не будут применять санкции к туристам, которые задержатся из-за пробки у Крымского моста, потерянные средства им вернут, заявили в понедельник в Российском союзе туриндустрии.

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Что происходит на Крымском мосту

К утру понедельника, 3 июня, на Крымском мосту работает до 80 пунктов досмотра, а спасатели за сутки бесплатно раздали туристам до 5 тонн воды. Уточняется, что на третий день в районе затора через каждые 350 метров установили биотуалеты, работает полевая кухня. Для автобусов и экстренных служб оставили свободной правую полосу после развязки на Тамань.

Пробка растянулась на 13 километров, а время ожидания составляет минимум четыре часа. Наиболее сложные часы — утренние, на них приходится «пик» желающих, некоторым из которых пришлось ждать своей очереди по 7 часов. К 16:00 длина затора сократилась до 8 км, однако время ожидания все равно составляет несколько часов, хотя сам досмотр обычно много времени не занимает.

В режиме реального времени о происходящем рассказывают в Telegram-канале «Ситуация на Крымском мосту». Здесь поясняют, что для ручного досмотра приходится полностью разгрузить автомобиль, после чего его осматривают инспекторы. Второй вариант — отправить машину на сканер, но туда время ожидания еще больше.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, к концу мая по Крымскому мосту ежедневно проезжало до семи тыс. автомобилей, а в пиковые месяцы (июль и август) поток может возрасти до 30 тыс. автомобилей в сутки. Как заявил в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков, в ближайшее время пункты досмотра не уберут и безопасность не понизят. Цеков призвал туристов быть готовыми к тому, что время стоянки на пунктах досмотра может увеличиться.

Фото: соцсети

По мнению автоюриста Сергея Радько, проблема вряд ли полностью решится в ближайшее время. В каком-то виде пробки на въезде на Крымский мост возможны в течение всего сезона отпусков. Избежать таких сложностей в будущем поможет установка на мосту достаточного количества сканеров, способных справляться с большим потоком, полагает эксперт.

Как «выжить» в автомобильной пробке в жару?

Температура в Темрюкском районе всю неделю будет оставаться высокой, в районе 30 градусов. Чтобы с комфортом переждать пробку в жару, эксперты рекомендуют заранее подготовить к испытанию и себя, и автомобиль.

Идеальным решением было бы отложить путешествие в Крым или изменить конечный пункт назначения. Однако если сделать это невозможно, психологи рекомендуют прежде всего успокоиться и настроиться на долгое ожидание. Те, кто уже проехал пробку, советуют приезжать на КПП в вечерние или ночные часы, чтобы пройти досмотр до жары, а также запастись водой и легким перекусом для всей семьи. На лобовое и боковые стекла стоит повесить отражатели или шторки, чтобы укрыться от солнца.

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Медики призывают одеваться в свободную одежду из хлопка и льна, а во время ожидания раз в пять минут делать большой глоток воды и регулярно выходить из автомобиля, чтобы размяться. Кроме того, врачи рекомендуют отказаться от плотного завтрака перед выездом и на всякий случай держать в ближайшем доступе лекарство от укачивания и одноразовые пакеты.

Автомеханики рекомендуют перед поездкой заменить масло на «летнее», с рабочей вязкостью 20w50, обновить охлаждающую жидкость, а также воздушный и внутрисалонный фильтры. Кондиционер в жару стоит включать не чаще, чем на 10 минут в час, чтобы не перегрелся двигатель. Автолюбители напоминают, что двигаться в пробке лучше плавно, не перестраиваясь в соседние ряды без необходимости.

Тяжелее всего долгие пробки переносят дети. Для них психологи рекомендуют заранее скачать на планшет фильмы и аудиосказки, а также взять с собой несколько настольных игр и любимые игрушки. Можно захватить дорожные наборы для творчества, которые точно не дадут ребенку заскучать в пробке. В них есть все необходимое: тематические раскраски на любой вкус, интересные задания, а также наборы карандашей и наклейки.