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Заторное настроение: когда уменьшится пробка перед Крымским мостом

И как сами туристы могут ускорить проход пунктов досмотра
Фото: t.me/opershtab23
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До 6 км растянулась пробка перед Крымским мостом днем 2 июля. Затор связан с тщательным досмотром машин и увеличившимся потоком туристов, желающих попасть на полуостров. Спрос на отдых в Крыму действительно вырос, подтверждают местные туроператоры. Минтранс региона сообщил, что увеличил количество постов досмотра и перераспределил работников таким образом, чтобы большинство из них работали на въездах со стороны Краснодарского края. Эксперты советуют туристам, собирающимся в Крым, брать меньше багажа, упаковывать его так, чтобы ускорить досмотр, и не препятствовать действиям сотрудников — всё это позволит ускорить проезд через мост.

Затяжная ситуация

К часу дня в воскресенье, 2 июля, пробка перед Крымским мостом, образовавшаяся на въезде на полуостров со стороны Краснодарского края, достигла 6,5 км. Об этом сообщается в Telegram-канале крымского министерства транспорта. Машины ожидают проезда около пяти часов. При этом на обратном пути очереди не наблюдается.

Затор образовался из-за увеличения потока машин, желающих попасть на полуостров, и усиления досмотра багажа, объясняли ситуацию в минтрансе Крыма.

Автомобильная пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля. В пиковые моменты (утром в первый день) ее длина достигала 9 км, людям приходилось ждать проезда до шести часов. Чтобы хоть немного разгрузить дорогу, на одной из заправок около Тамани организовали автомобильный накопитель и весь транспортный поток отправляли именно туда.

К ночи ситуация несколько улучшилась — протяженность затора сократилась до 3 км. Но с утра следующего дня он снова стал растягиваться. В 12:00 2 июля навигаторы показывали, что расстояние от Тамани до полуострова можно преодолеть на машине за три часа.

пробка
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Одна из пассажирок, Сусана, оказалась в заторе с ребенком-инвалидом. Их отказались пропустить вне очереди, рассказала она «Известиям».

— Мы стоим уже более часа, и еще далеко до моста. Нам сказали ждать на общих условиях. Но поймите, ребенок уже сутки в дороге, мы едем издалека. Ни туалетов, ни медпункта. Мы едем к родителям в Симферополь, то есть нам потом еще предстоит долгая дорога, — пожаловалась она.

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Позже администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Также на месте работает аварийно-спасательный отряд на случай, если кому-то из автомобилистов станет плохо, сообщали в минтрансе Крыма.

— Мы поехали из Московской области на машине отдыхать в Феодосию. В пробке уже час, но соседние водители говорят, что нам еще пять часов стоять. Туалет единственный проехали 50 км назад, — рассказал «Известиям» Виталий, один из ожидающих проезда автомобилистов.

Водители, уже проехавшие через мост, пишут в соцсетях, что долгое ожидание в первую очередь связано с особо тщательным досмотром автомобилей.

полиция
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Полностью разгружаешь авто, тащишь сам на ленту всё, до самого маленького пакетика. Машину просматривают полностью, — рассказал один из пользователей «ВКонтакте». — Если не хочешь разгружать, добро пожаловать на сканер. Туда очередь еще больше. Автобусы пропускают без очереди. В итоге 2 км мы прошли за четыре часа».

Позднее минтранс Крыма сообщил, что увеличил количество постов досмотра.

— С утра часть работников перераспределены с крымской стороны на краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ, — добавили там.

Помимо этого, в оперштабе Краснодарского края рекомендовали заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

— Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля, — отметили там.

полиция
Фото: РИА Новости/Макс Ветров

«Известия» направили запрос в минтрансы Крыма и России с просьбой прокомментировать текущую ситуацию.

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Время на досмотр

Как рассказал «Известиям» глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский, отчасти затор вызван большим потоком машин в Крым. Интерес к отдыху на полуострове в начале июля, по его словам, сильно возрос. Это обусловлено установившейся там хорошей погодой (до 30 ºC) и комфортной для купания температурой воды (около 24 ºC).

— Летом традиционно вырастает спрос на поездки в Крым. В этом году в июне у нас было относительно спокойно из-за того, что погода не баловала туристов. А вот во втором месяце лета интерес увеличился, — отметил эксперт. — Еще большее значение имеет то, что из-за низкой загруженности отелей и частного сектора многие отельеры и частники снизили цены на проживание в среднем на 20–30%. Тогда как в Краснодарском крае многие отели уже раскуплены на всё лето.

По прогнозам Бориса Зелинского, спрос на путешествия в Крым в ближайшее время продолжит расти. В Минтрансе России призвали водителей следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах и по возможности воздержаться от поездок до нормализации ситуации.

Техрегламента по времени досмотра авто не существует, рассказал автоюрист Сергей Радько.

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Фото: t.me/opershtab23
Раздача воды в пробке на подъезде к Крымскому мосту

— Его и не может быть, потому что всё зависит от количества багажа в автомобиле, пассажиров и самого авто. Если это легковушка с одним водителем, то ее проверка займет меньше времени, а если минивэн с семьей отдыхающих с кучей чемоданов, то значительно больше, — констатировал эксперт. — В любом случае досмотр абсолютно каждого автомобиля на мосту с таким большим транспортным потоком выльется в заторы. Но это необходимо с учетом текущих опасностей и необходимости обеспечить безопасность самих автомобилистов.

Тщательный досмотр всегда проводят в случае угрозы провоза оружия и взрывчатых веществ, рассказал «Известиям» автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Время проверки, по его словам, зависит от количества транспорта и необходимых мер безопасности в конкретном месте.

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По мнению Сергея Радько, проблема вряд ли полностью решится в ближайшее время. В каком-то виде пробки на въезде на Крымский мост возможны в течение всего сезона отпусков. Избежать таких сложностей в будущем поможет установка на мосту достаточного количества сканеров, способных справляться с большим потоком, полагает эксперт.

Пока же решением может стать увеличение числа работников службы досмотра, полагает он. Остается надеяться на разумность самих автомобилистов, которые хотят попасть в Крым. Им стоит брать меньше багажа, всё упаковывать так, чтобы ускорить досмотр, и не препятствовать действиям сотрудников, посоветовал эксперт.

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