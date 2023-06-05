Ж/д пути Крымского моста планируют полностью восстановить до 1 июля

Железнодорожные пути Крымского моста планируется полностью привести в нормативное состояние до 1 июля. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Собеседники президента рассказали об итогах работы в новых регионах и ситуации в транспортной сфере. В частности, перевозки с недружественными странами просели на 62%. Как развивается международная логистика и какими аэропортами займутся власти — в материале «Известий».

О чем говорили на встрече

Практически 75 млрд рублей в 2023-м потратят на восстановление дорог на новых территориях, такой же объем запланирован в 2024-м и 2025-м, сказал министр транспорта Виталий Савельев. В прошлом году эта сумма достигала 53 млрд рублей, было отремонтировано 594 км дорог в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В этом году там планируется восстановить еще 761 км, сказал он.

Вопросы транспортной доступности Крыма и новых российских субъектов сегодня занимают основное место в работе Минтранса. Виталий Савельев уточнил, что железнодорожные пути Крымского моста планируется полностью привести в нормативное состояние до 1 июля. В его восстановлении принимали участие 500 человек, 21 единица спецтехники. При этом в общей сложности было поставлено 2,5 тыс. металлоконструкций для восьми пролетов.

В ведение министерства также вошли два новых морских порта — в Мариуполе и Бердянске. По словам министра транспорта, там уже снята минная опасность и сейчас проходят восстановительные работы. Президент отдельно поинтересовался у Виталия Савельева глубиной их причалов: в Мариуполе они достигают 8 м, а в Бердянске чуть меньше — 5–8 м. «То есть большие суда могут пройти? Это расширяет наши возможности», — констатировал российский лидер. Всего в РФ сегодня насчитывается 63 порта, подытожил глава ведомства.

Кроме того, власти займутся развитием пяти аэропортов в новых регионах. Работу планируется начать с Мариуполя, уточнил Виталий Савельев, но пока ведомство занимается подготовкой проектно-сметной документации. Однако в Минтрансе считают, что этот аэропорт уже можно будет задействовать в 2024–2025 годах, если позволит обстановка.

Владимир Путин отметил, что транспортные возможности не должны сдерживать развитие экономики страны. Он также призвал коллег соблюдать график инвестиций в этой сфере. В целом президент остался доволен показателями, достигнутыми РЖД. Глава компании Олег Белозеров заявил, что в прошлом году был поставлен рекорд — 6,5 млн контейнеров, а в этом году планируют перевезти 7 млн. Причем в последние месяцы активно увеличиваются перевозки с Китаем. «Сняли ограничения, и после подписания вами с председателем Си Цзиньпином документов прирост с Китаем — плюс 84%», — сказал он. Отдельно руководитель РЖД коснулся статистики по перевозке с дружественными и недружественными странами: если первые подскочили на 68%, то последние, наоборот, просели на 62%.