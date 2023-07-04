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Минтранс опубликовал рекомендации по проезду по Крымскому мосту

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Фото: ТАСС/Роман Соколов
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Автопутешественники получили новые рекомендации по проезду по Крымскому мосту, сообщает 4 июля пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Представители Минтранса напомнили, что при въезде на Крымский мост действуют повышенные меры безопасности с полным досмотром транспорта и багажа. Процедура похожа на процесс досмотра в аэропорту.

Автомобилистам и путешественникам, пересекающим Крымский мост, порекомендовали упаковать вещи так, чтобы их легко было вытащить из машины и поместить на ленту интроскопа. Кроме того, Минтранс советует не оставлять в салоне авто разбросанные вещи, что позволит быстрее пройти ручной досмотр.

Водителям напомнили, что движение на автоподходе регулируют сотрудники ГИБДД. Легковые автомобили должны передвигаться по левой полосе, в то время как правая предназначена для автобусов, экстренных служб и волонтеров.

Также путешественникам подсказали, что туалеты расположены вдоль автоподхода через каждые 500 м.

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Hyundai Creta и Kia K5 стали самыми популярными моделями среди угонщиков в период с января по июнь 2023 года, сообщили 4 июля аналитики. По словам экспертов, 8% угонов от общего числа пришлось на кроссовер Hyundai Creta, столько же — на Kia K5. Также 6% занимают доли Hyundai Palisade и Solaris. Кроме того, среди угонщиков вновь стали пользоваться популярностью Toyota Camry и RAV4. Наиболее часто угоняют автомобиле в Москве и Санкт-Петербурге.

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