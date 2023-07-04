Минтранс опубликовал рекомендации по проезду по Крымскому мосту

Автопутешественники получили новые рекомендации по проезду по Крымскому мосту, сообщает 4 июля пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Представители Минтранса напомнили, что при въезде на Крымский мост действуют повышенные меры безопасности с полным досмотром транспорта и багажа. Процедура похожа на процесс досмотра в аэропорту.

Автомобилистам и путешественникам, пересекающим Крымский мост, порекомендовали упаковать вещи так, чтобы их легко было вытащить из машины и поместить на ленту интроскопа. Кроме того, Минтранс советует не оставлять в салоне авто разбросанные вещи, что позволит быстрее пройти ручной досмотр.

Водителям напомнили, что движение на автоподходе регулируют сотрудники ГИБДД. Легковые автомобили должны передвигаться по левой полосе, в то время как правая предназначена для автобусов, экстренных служб и волонтеров.

Также путешественникам подсказали, что туалеты расположены вдоль автоподхода через каждые 500 м.

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