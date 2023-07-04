Эксперты назвали популярные среди угонщиков в РФ автомобили

Hyundai Creta и Kia K5 стали самыми популярными моделями среди угонщиков в период с января по июнь 2023 года, сообщают 4 июля аналитики компании «АльфаСтрахование» по итогам анализа обращений по договорам каско.

По словам экспертов, 8% угонов от общего числа пришлось на кроссовер Hyundai Creta, столько же — на Kia K5. Также 6% занимают доли Hyundai Palisade и Solaris. Кроме того, среди угонщиков вновь стали пользоваться популярностью Toyota Camry и RAV4. Наиболее часто угоняют автомобиле в Москве и Санкт-Петербурге.

«Все автомобили в рейтинге — очень разные как по степени защиты, так и по особенностям эксплуатации, поэтому однозначных выводов о системности угонов или приверженности преступников какой-то отдельной марке сейчас нет. При этом понятно, что большинство моделей наиболее популярны в России и более изношены, некоторые из них используются и в такси и чаще требуют ремонта. Это также может влиять на «политику» угонщиков», — заявил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

На российском рынке 4 июля начались продажи американского седана Buick Excelle, произведенного в Китае. Ввезенный по параллельному импорту седан второго поколения, производимый в КНР с 2018 года, стоит от 2 365 000 рублей. Габариты Excelle: 4609 мм ― длина, 1798 мм ― ширина, 1486 мм ― высота, а размер колесной базы составляет 2640 мм.

Автомобиль поставляется в Россию с 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 163 л.с. (230 Нм) в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с передним приводом. Максимальная скорость Buick составляет 195 км/ч, а разгон до 100 км/ч у седана занимает 8,4 с.