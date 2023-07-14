В Кремле прокомментировали принятие Госдумой закона о запрете смены пола в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 14 июля, прокомментировал принятие Госдумой закона о запрете смены пола в РФ.

Он отметил, что данный вопрос был экспертно проработан в Госдуме, а опасения в отношении последствий данного закона чрезмерны.

«Поэтому в данном случае какие-то опасения здесь, наверное, чрезмерны. Там (в законе. — Ред.) соответствующие оговорки сделаны», — сказал Песков на брифинге.

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении соответствующий закон ранее в этот день. Новая статья в законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предусматривает запрет смены пола человека путем медицинских манипуляций и применения лекарств.

Законопроект также предусматривает аннулирование брака, в случае если один из супругов сменил пол. Кроме того, в случае смены пола человеку запретят усыновлять детей.

При этом документ не касается врачебного вмешательства при лечении врожденных аномалий и пороков развития.

Инициативу внесли в ГД в мае. Его авторами стали почти 400 парламентариев.

24 апреля министр юстиции РФ Константин Чуйченко называл отмену возможности смены пола в паспорте и других документах одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве.