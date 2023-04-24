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Минюст России намерен ограничить возможность смены пола в паспорте

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве может стать отмена возможности смены пола в паспорте и других документах. Об этом 24 апреля сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах. Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время одним из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт и другие документы является справка об изменении пола, выданная медорганизацией.

По его словам, согласно статистике ЗАГСов, с 2018 по 2022 год было зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам, из них после смены пола было зарегистрировано около 190 браков.

«Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее», — сказал Чуйченко.

Он добавил, что Минюст в ближайшее время начнет работу по законодательным изменениям, которые исключат возможность смены пола человека в документах.

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