Госдума приняла закон о запрете смены пола в России
Депутаты Госдумы в пятницу, 14 июля, одобрили в третьем чтении закон о запрете смены пола в России. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля под номером 323-ФЗ.
В закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» будет внесена новая статья, предусматривающая запрет смены пола человека путем медицинских манипуляций и применения лекарств.
Документ не касается врачебного вмешательства при лечении врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, вызывающих нарушение формирования половых органов у детей.
Законопроект также предусматривает аннулирование брака в случае, если один из супругов сменил пол. Кроме того, в случае смены пола человеку запретят усыновлять детей.
На лиц, изменивших пол до дня вступления закона в силу, нормы распространяться не будут.
Инициативу внесли в ГД в мае. Его авторами стали почти 400 парламентариев.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко называл отмену возможности смены пола в паспорте и других документах одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве.