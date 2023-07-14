Госдума приняла закон о запрете смены пола в России

Депутаты Госдумы в пятницу, 14 июля, одобрили в третьем чтении закон о запрете смены пола в России. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля под номером 323-ФЗ.

В закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» будет внесена новая статья, предусматривающая запрет смены пола человека путем медицинских манипуляций и применения лекарств.

Документ не касается врачебного вмешательства при лечении врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, вызывающих нарушение формирования половых органов у детей.

Законопроект также предусматривает аннулирование брака в случае, если один из супругов сменил пол. Кроме того, в случае смены пола человеку запретят усыновлять детей.

На лиц, изменивших пол до дня вступления закона в силу, нормы распространяться не будут.

Инициативу внесли в ГД в мае. Его авторами стали почти 400 парламентариев.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко называл отмену возможности смены пола в паспорте и других документах одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве.