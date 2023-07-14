Срочный трудовой договор в 2023 году — условия, сроки, когда можно расторгнуть

Чаще всего трудовой договор заключается бессрочно. Для сотрудника это гарантия стабильного заработка, а для работодателя — непрерывности производства. Но иногда возникает потребность во временном пополнении штата, и тогда заключается срочный трудовой договор. «Известия» выяснили, чем он отличается от обычного и как можно его расторгнуть.

Срочный трудовой договор — когда заключается

Все ситуации, в которых составляется срочный трудовой договор, описаны в Трудовом кодексе России. Такое соглашение обязательно, если:

работник замещает отсутствующего сотрудника;

работа будет проходить за границей;

сотрудник выполняет временную или сезонную работу (сбор урожая, обслуживание турбазы);

работа не является частью обычной деятельности работодателя, например, устранение проблем с проводкой в типографии;

необходимо временное расширение штата, например для консультации или решения проблем на производстве;

сотрудника принимают в организацию, созданную на определенный срок для выполнения конкретного проекта;

работа временная, но срок ее окончания невозможно определить, — например, при починке сложного оборудования;

сотрудник проходит стажировку, практику или альтернативную гражданскую службу;

центр занятости направил человека на выполнение общественных или временных работ.

Срочный трудовой договор также подписывают с пенсионерами по возрасту, студентами, сотрудниками СМИ, театров, цирков и других организаций творческой направленности, а также с людьми, которые не могут работать постоянно из-за проблем со здоровьем, и работающими по совместительству.

Кроме того, такие договоры заключаются с теми, кто занимается предотвращением и ликвидацией последствий катастроф, работает на Крайнем Севере и является членом экипажа речного или морского судна.

Лица, занимающие руководящие должности в компании и главные бухгалтеры тоже работают по срочному трудовому договору.

Нанимать сотрудников на определенный срок могут и некоммерческие организации, однако число их работников не должно превышать 35. Это правило распространяется также на субъекты малого бизнеса. Но если они занимаются розничной торговлей и бытовым обслуживанием, то смогут принять на работу по срочному трудовому договору только 20 сотрудников.

Чем срочный трудовой договор отличается от обычного в 2023 году

Главное отличие срочного трудового договора от обычного — наличие временных рамок. При этом сотрудник получает те же права и гарантии, что и его коллеги, работающие на постоянной основе: оплачиваемые отпуска и больничные, перерывы на обед, компенсации при травмах и несчастных случаях. В свою очередь, работник должен соблюдать корпоративные правила и дисциплину.

Однако у срочного трудового договора есть ряд важных особенностей. Уволить заключившего его сотрудника гораздо легче, работодатель может просто дождаться истечения срока соглашения. Такому работнику также не положены выплаты при сокращении штата или ликвидации компании.

В случае долгого больничного по договору, заключенному более чем на полгода, пособие выплатят только за 75 дней. Исключение составляют больные туберкулезом.

Срочный трудовой договор в 2023 году — на какой срок заключается

Срочный трудовой договор действует не более 5 лет. Если соглашение длится больше двух месяцев, может быть назначен испытательный срок.

Срочный трудовой договор в 2023 году — как составить

Срочный трудовой договор составляется в двух экземплярах — для работника и для работодателя. В нем описываются обязанности сотрудника, оклад, возможные компенсации, рабочие часы, перерывы и выходные, а также испытательный срок. В документе должна быть обозначена дата начала работы. Если ее нет, отсчет ведется со дня подписания договора.

Обязательными для срочного трудового договора являются два пункта — срок его действия и основания заключения такого договора. Если их нет, сотрудник может обратиться в суд и потребовать постоянного трудоустройства, а работодатель получит штраф.

Срочный трудовой договор в 2023 году — испытательный срок

Если срочный трудовой договор длится более двух месяцев, может быть назначен испытательный срок. Он зависит от периода времени, на который подписывается соглашение: два-шесть месяцев — до двух недель, больше полугода — до трех месяцев.

При этом запрещено назначать испытательный срок для беременных женщин, сотрудников с детьми до 1,5 года и молодых специалистов.

Срочный трудовой договор в 2023 году — декрет

Сотрудницам, работающим по срочному трудовому договору, положен отпуск по беременности и родам до 140 дней. Если в течение этого времени истечет срок действия договора, работодатель будет обязан его продлить до того дня, когда женщина вернется из декрета.

Срочный трудовой договор в 2023 году — как расторгнуть

Чаще всего срочный трудовой договор расторгается после окончания его действия. В таком случае работодатель должен уведомить об этом сотрудника за три календарных дня. Заявление об увольнении для этого не потребуется, достаточно уведомления, которое составляется и подписывается в двух экземплярах. В случае если работник замещал отсутствующего сотрудника, уведомление не нужно.

Работодатель также может уволить сотрудника, работающего по срочному трудовому договору до окончания его действия. Это происходит, если работник не соответствует занимаемой должности, не справляется со своими обязанностями, грубо нарушает дисциплину, а также при ликвидации или сокращении штата компании.

Сотрудник может уйти досрочно и по собственному желанию. В таком случае он обязан предупредить работодателя об этом за две недели. Для тех, кто находится на испытательном сроке, возможно уведомление за три дня. Это относится и к работникам, чей договор заключен менее чем на два месяца.

По соглашению сторон срочный трудовой договор можно расторгнуть одним днем.

В последний день работодатель должен произвести расчет, вернуть сотруднику трудовую книжку и выдать справку о доходах и НДФЛ.

Если после истечения срока договора работодатель не делает попыток его расторгнуть, а сотрудник продолжает выполнять свои обязанности, соглашение будет признано бессрочным.

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