Ищут водителя, ищут строителя: россияне стали чаще подрабатывать

Ремонт и строительство стали самыми популярными в России видами подработки, следует из результатов исследования сервиса «Авито Работа» и компании Salary Index. В 2023 году дополнительный заработок искали более 50% респондентов. При этом рынок гораздо активнее стал нанимать работников на неполную занятость — число подобных вакансий на различных сервисах почти на 60% превышает показатели 2022-го. Подработки стали трендом в условиях распространения удаленки, считают эксперты .

Часы работы

Более половины (53%) россиян подрабатывали за последний год, следует из опроса сервиса «Авито Работа» и компании Salary Index. Они опросили 10 тыс. человек и выяснили, что наиболее популярными сферами для поиска дополнительного заработка стали ремонт и строительство, IT, интернет и телеком, онлайн-торговля. При этом год назад самой востребованной была IT-сфера, а только затем респонденты называли строительство, индустрию красоты, ритейл или доставку, такси.

Так, мужчины чаще подрабатывали на производстве, в транспортных перевозках, доставке и автомобильном бизнесе, а женщины — в сфере красоты и здоровья, в качестве домашнего персонала, в области образования, общественного питания, бухгалтерии и на административной работе . В основном дополнительной занятости уделяли до пяти часов в неделю.

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Чаще других искали подработку мужчины до 45 лет, следует из предоставленных данных.

Свыше 150 тыс. соискателей сейчас ищут именно дополнительную занятость, они указали это в своем резюме , сообщили «Известиям» представители сервиса по поиску персонала hh.ru.

Требования рынка

Резкий всплеск интереса к частичной занятости существует и со стороны рынка , подтвердили «Известиям» представители сервисов по поиску работы. По данным «Авито Работы», объем таких вакансий в I квартале этого года увеличился на 87% по сравнению с IV кварталом 2022-го . При этом и кандидаты стали на 7% чаще откликаться на них.

— Наибольшее число предложений подработки приходится на сферу курьерской доставки (26% от объема всех вакансий на платформе) и такси (20%). Также работодатели охотно привлекают студентов без опыта работы (+19% вакансий), — отметили в сервисе.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Там указали, что повышенный спрос на временных сотрудников наблюдается во всех регионах .

На hh.ru с января по июнь 2023-го российские компании разместили 663 тыс. вакансий для подработки, что на 56% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Спрос и предложение по таким вакансиям практически совпадают, отметили там. Ищут дополнительную занятость чаще всего в сферах доставки, складской логистики и ритейле . Такие же тренды наблюдаются и на ресурсах сервиса SuperJob в июне этого года, сообщил «Известиям» представитель компании. Кроме того, есть предложения о частичной занятости для тренеров по фитнесу, швей, инженеров по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, поваров .

Тренд на гибкость

Более гибкие формы занятости, к которым относятся временная и частичная, стали новым трендом на рынке труда , подтвердили «Известиям» эксперты. Во многом это связано и с распространением удаленной работы , полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

— Люди хотят повысить интенсивность своего труда и свое свободное время также тратить на получение дополнительного дохода, не имея привязки к рабочему месту , — пояснил он.

Понятие совместительства закреплено в законе , напомнила «Известиям» член Ассоциации юристов России, адвокат Марина Астаева. Подработка может быть как в рамках одной организации, так и в других компаниях , пояснила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Заключение трудовых договоров допускается с неограниченным числом работодателей. При этом там должно указываться, что это занятость по совместительству, — пояснила она.

Работодатель по основному месту занятости не вправе препятствовать, если сотрудник захочет заключить договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, подтвердил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Некоторые ограничения установлены только для отдельных категорий, например, если работник работает во вредных условиях и подработка тоже окажется связана с вредными условиями труда .

При этом большинство россиян (65%) подрабатывают или планируют это делать без оформления, выяснили сервисы «Работа.ру» и «Подработка» в совместном исследовании. Самозанятость оформили или намерены оформить 30%, еще 5% регистрируют для этого ИП.