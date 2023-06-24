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Квот тебе на: как устраиваются на работу инвалиды

В Госдуме призвали учитывать интересы людей с ОВЗ при внесении поправок в закон о занятости
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В законопроекте о занятости населения России будут внесены изменения, которые позволят соблюсти права инвалидов на трудоустройство, рассказал на ПМЭФ председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев. Он высказался против положений о дифференциации квот для инвалидов в зависимости от отраслей экономики или характера заболевания, предположив, что они могут оказаться несправедливыми. Как обстоят дела с трудоустройством людей с ОВЗ в России и нужны ли дополнительные изменения в законодательстве, разбирались «Известия».

Квота на неравенство

Новый закон о занятости населения принят в первом чтении, но ко второму чтению будут внесены поправки, направленные на соблюдение прав и интересов инвалидов, сообщил Михаил Терентьев в рамках Петербургского международного экономического форума. «Многие нормы в части квот рабочих мест для инвалидов сохранятся, в том числе и те, которые вступили в силу только в прошлом году. Но некоторые нововведения еще требуют детальной проработки», — отметил он.

По его словам, опасение вызывает дифференциация квот в зависимости от различных отраслей экономики в субъекте РФ и в зависимости от формы, степени и характера заболевания инвалида. По мнению Терентьева, это может привести к несправедливости в отношении ряда групп людей с инвалидностью. В беседе с «Известиями» депутат подчеркнул, что не поддерживает подобные новации.

— Да, в разных субъектах могут быть разные условия и разное количество людей с инвалидностью, компетентных в той или иной сфере, — заметил он. — Но вопрос недостаточно изучен. Поэтому дифференциация, казалось бы, несет благие цели, но с учетом того, что нет понятного механизма определения ее порядка, это может привести к существенному сокращению квотируемых рабочих мест.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Дифференциация же в зависимости от характера заболевания вызовет споры внутри сообщества инвалидов: почему появляется неравенство, кто будет сравнивать тяжесть инвалидности у человека с проблемами со зрением и у человека, передвигающегося на коляске? Единый подход здесь выработать невозможно, считает Михаил Терентьев. В настоящее время ведется диалог с Минтрудом.

Доцент, заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина замечает, что сложности можно оценить и предотвратить с помощью механизмов грамотного государственного управления, в том числе экспертизы с участием специалистов. Но после принятия закона возникнут риски субъективного применения законодательства на практике, продолжает она. И здесь роль государства возрастает многократно: должны применяться четкие и однозначные методы государственного контроля, единые для сфер экономики и регионов, сказала Ольга Панина.

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В Минтруде на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий» о поправках в законопроект о занятости.

Сколько инвалидов трудоустроено

Михаил Терентьев рассказал «Известиям», что на 1 марта 2023 года в России в трудоспособном возрасте находилось более 4,1 млн человек (всего инвалидов — более 10 млн). Из них трудоустроено чуть больше 1 млн. Общий уровень занятости инвалидов в трудоспособном возрасте — 25,43%. Самый высокий — в Санкт-Петербурге и Белгородской области (34 и 33%), самый низкий — в Хакасии и в Еврейской автономной области (17 и 18%).

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Чаще всего инвалиды работают на обрабатывающих производствах, в образовании, здравоохранении и сфере социального обеспечения, а также в оптовой и розничной торговле. Меньше всего — в сферах гостиничного бизнеса, общественного питания, добычи полезных ископаемых.

Около половины работающих инвалидов получают зарплату выше 40 тыс. рублей, ниже уровня МРОТ — около 11% всех трудоустроенных людей с ОВЗ (в основном это работники на неполной ставке).

В законодательстве прописаны квоты для людей с инвалидностью: на предприятиях, где работает больше 100 человек, 2–4% рабочих мест (в зависимости от региона) должны предназначаться для людей с ОВЗ; если среднесписочная численность — от 35 до 100 человек, то до 3% рабочих мест.

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— В России 412 тыс. заквотированных рабочих мест, но на них работает только 300 тыс. инвалидов, — рассказал Михаил Терентьев. — Удручает, что квотирование рабочих мест не попадает в поле зрения контрольно-надзорной деятельности: есть мораторий на проверки малого бизнеса, а штрафы за невыполнение требований закона совсем небольшие — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц.

Согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», органы власти также резервируют рабочие места по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, стимулируют появление специальных рабочих мест для людей с ОВЗ, создают инвалидам условия труда и организуют их обучение новым профессиям.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Михаил Терентьев поясняет, что субъекты РФ выделяют дополнительные субсидии на организацию рабочих мест в зависимости от характера заболевания человека, а на федеральном уровне в рамках программы поддержки занятости молодежи софинансируется оплата труда инвалидов на начальном этапе.

— Также мы недавно приняли изменения в законодательство по альтернативному механизму квотирования, когда работодатель заключает соглашение с общественной организацией инвалидов и человек с ОВЗ по квоте для предприятия работает в аппарате этой общественной организации, — рассказал Михаил Терентьев. — Пока не можем оценить результативность этой истории, но востребованность мы видим.

Как меняется ситуация

Менеджер по поддерживаемому трудоустройству благотворительного фонда поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта «Лучшие друзья» Ирина Есютина замечает, что в 2020 году произошел спад в вопросе трудоустройства людей с инвалидностью.

— В компаниях, у которых действует политика разнообразия, в 2015–2016 годах мы трудоустраивали 7–8 человек в год, в 2018–2019 годах — уже 20 человек, но в 2020 году на фоне пандемии трудоустроили только 7 человек в Москве и 9 в регионах, — рассказала она «Известиям». — А в 2022-м иностранные компании стали уходить из России, что резко уменьшило количество лояльно настроенных работодателей.

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Руководитель проекта «Сопровождаемое трудоустройство» фонда «Обнаженные сердца» Ольга Шамайко, напротив, говорит, что если в 2020 году одной из задач было найти работодателей, готовых участвовать в проекте по сопровождаемому трудоустройству для людей с РАС или интеллектуальными нарушениями, то в 2023 году они сами начали обращаться в фонд с запросами. Осведомленность общества растет, а вместе с этим увеличивается и готовность заниматься инклюзивными практиками.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Руководитель отдела трудоустройства людей с инвалидностью РООИ «Перспектива» Михаил Новиков отмечает, что статистически ситуация в России существенно не меняется, но количество работающих людей с инвалидностью может увеличиться с введением альтернативного квотирования рабочих мест.

— Сейчас компании только начали включаться в эту тему: они заключают договоры на создание рабочих мест в других организациях, в том числе НКО, мастерских. Возможно ситуация с трудоустройством людей с инвалидностью, в том числе ментальной, изменится в лучшую сторону, — сказал он.

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Директор «Работа-i», соучредитель проекта «Всё получится!» Илья Сметанин считает, что медленное улучшение происходит, однако ситуация находится на развилке — будут ли люди с инвалидностью работать на открытом рынке или в специализированных предприятиях.

— Альтернативные инструменты создают прецеденты того, что люди с ментальными нарушениями будут повсеместно работать на специализированных предприятиях, хотя очень многие из них могут успешно трудиться на открытом рынке, — полагает он.

Другие проблемы трудоустройства инвалидов

Михаил Терентьев отмечает, что очень важно работать с мотивацией самого человека с инвалидностью.

— Здесь много сдерживающих факторов, — сказал депутат Госдумы. — Чем ниже оплата труда, тем меньше желающих среди людей с инвалидностью вообще выходить на работу, так как сразу снижаются выплаты по инвалидности: во многих регионах они привязаны к тому, работает человек или нет.

кошелек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он считает, что нужно увеличить налоговые выплаты, положенные работающим людям с инвалидностью, а также задуматься о подходе, согласно которому пенсия по инвалидности не зависит от того, работает человек или нет.

По словам Михаила Новикова, среди молодежи с инвалидностью, которые учатся в вузах или только их закончили, мотивация на трудоустройство выше, причем они хотят работать именно в инклюзивной среде. Однако тех, кто получает высшее образование, среди людей с инвалидностью мало.

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На проблемы с образованием указали также Ольга Шамайко из фонда «Обнаженные сердца» (она замечает, что среди соискателей ее организации немало по-настоящему способных ребят, которым иногда не хватает официального диплома) и председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями (ВОРДИ) Елена Клочко. По ее словам, барьер вхождения в профессиональное образование очень мешает — особенно это касается людей, которые закончили школы восьмого вида, то есть имеют не аттестат об окончании среднего образования, а справку.

В то же время, говорит Елена Клочко, был сделан большой шаг вперед — принят закон, в котором понятие сопровождаемой трудовой деятельности прописано, что важно именно для людей с ментальными нарушениями.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Отчет о своем опыте сопровождаемого трудоустройства опубликовал фонд «Обнаженные сердца», который вместе с партнерами создал проект, помогающий людям с особенностями получить работу. В пилотном проекте участвовали 35 соискателей, трудоустроить удалось 15 (они работали не менее трех месяцев). У 20 остальных возникли проблемы: с записями в индивидуальных программах реабилитации, с отсутствием мягких навыков, отсутствием мотивации, препятствиями со стороны семьи и самого работодателя.

В отчете фонда говорится, что в целом работодатели удовлетворены тем, как новые сотрудники выполняют свои обязанности, их появление не отразилось негативно на коллективе или бизнес-процессах.

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