Договор ГПХ — что это такое и чем он отличается от трудового

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) — это документ, который регулирует отношения заказчика и исполнителя при выполнении работ или оказании услуг на сумму более 10 тыс. рублей. Заключить его могут как физические, так и юридические лица. О том, чем договор ГПХ отличается от трудового и что он дает каждой из сторон, читайте в материале «Известий».

Договор ГПХ в 2023 году — что это такое

Договор ГПХ является соглашением между заказчиком и исполнителем. В нем обязательно оговариваются предмет договора, сроки выполнения работы, объем вознаграждения и порядок его получения, условия оценки результата, а также санкции для обеих сторон за нарушение договоренностей. Без этого документ не будет иметь юридической силы.

Гражданско-правовой договор обычно заключается с внештатными сотрудниками, фрилансерами или в случае оказания единоразовых услуг. В зависимости от того, какую работу должен сделать исполнитель, договоры ГПХ делятся на несколько видов.

Договор подряда заключается, если нужно выполнить конкретную работу за установленный срок. Например, построить дом, установить оборудование, починить компьютер, сделать ремонт и т.д. Результат такой работы всегда имеет материальный характер. Подряд бывает бытовым, строительным, на выполнение проектных и изыскательских работ, а также для государственных нужд.

Договор на возмездное оказание услуг регулирует не только результат, но и процесс работы. При этом могут не указываться сроки, так как договор считается выполненным, когда услуга оказана в полной мере.

По договору авторского заказа исполнитель создает для заказчика произведение — текст, изображение, музыку, видео, научную работу и т.д. Оно может храниться на материальном носителе или в другой форме. После выполнения договора произведение передается в собственность заказчика, а авторство остается за исполнителем.

При транспортировке грузов заключается договор перевозки. Исполнитель обязуется довести заказ до места в целости и сохранности. После этого он отправляет заказчику накладную, подтверждающую акт выдачи груза. Если заказ передается не напрямую перевозчику, а компании-посреднику, которая организует его доставку, составляется договор транспортной экспедиции.

Если нужно сохранить что-то ценное в течении определенного времени, заключается договор хранения. Исполнитель будет нести ответственность за состояние переданного ему предмета и обеспечение надлежащих условий хранения.

Существует также договор поручения, по которому исполнитель сможет выполнять юридические действия в рамках текущего соглашения от имени заказчика.

При купле-продажи недвижимости и других ценных объектов часто заключается договор комиссии. Исполнитель выступает посредником между заказчиком и покупателем/продавцом, решает юридические вопросы и отвечает за исполнение сделки. Заказчик в свою очередь дает деньги на покупку и оплачивает вознаграждение исполнителю.

Договор ГПХ в 2023 году — как оформить

Все виды договора ГПХ заключаются в свободной форме, поэтому важно заранее учесть все значимые детали соглашения — ответственность за нарушение условий, порядок и сроки внесения исправлений, компенсации при травмах и несчастных случаях, порядок оплаты и т.д. Это поможет избежать конфликта сторон.

Чтобы составить договор, исполнитель должен предоставить следующие документы: согласие на обработку персональных данных, номер ИНН и СНИЛС, паспорт.

Если исполнитель несовершеннолетний, потребуется согласие его законных представителей. Иностранному гражданину необходимо также разрешение на работу в стране.

Договор гражданско-правового характера заключается в письменной форме, но если сумма вознаграждения меньше 10 тыс. рублей, стороны могут оговорить условия устно.

Договор ГПХ и трудовой договор — отличия

Договор гражданско-правового характера часто рассматривается как альтернатива трудового договора. Эти виды договоров серьезно отличаются друг от друга, начиная с того, что первый регулируется Гражданским кодексом России (ГК РФ), а второй — Трудовым (ТК РФ). Соответственно, права и обязанности сторон также будут различаться.

Предметом трудового договора является регулярное выполнение сотрудником рабочих обязанностей за зарплату. Такой договор заключается на неустановленный срок или на определенный период. Кроме того, работник обязан соблюдать внутренний трудовой распорядок, то есть вовремя приходить и уходить, не пропускать работу без уважительной причины, пользоваться выходными, перерывами и т.д.

Оплата по трудовому договору производится минимум дважды в месяц в виде аванса и зарплаты. При этом оплачивается количество отработанных часов, а не конкретные результаты профессиональной деятельности.

Для договора ГПХ предметом является конкретный результат работы или оказания услуги. Исполнитель при этом не обязан подчиняться внутренним правилам работодателя. Он волен выполнять работу в любое удобное время, и в удобном для себя темпе, главное — уложиться в оговоренные сроки. Вознаграждение выплачивается единоразово после получения заказчиком итогового результата. Однако в договоре можно прописать промежуточные платежи за часть выполненной работы.

При заключении трудового договора работодатель берет на себя все риски для жизни и здоровья работника. Если во время выполнения обязанностей сотруднику был причинен какой-либо ущерб, руководитель обязан его возместить. Кроме того, согласно ТК РФ, работнику положены оплачиваемые больничные и отпуск не менее 28 дней в году, а также декретный отпуск. За сотрудником, работающим по трудовому договору, также сохраняется средняя зарплата при простое работы, а в случае сокращения выплачиваются компенсации.

Для тех, кто работает по договору ГПХ, всё это не предусмотрено. Тем не менее, при заключении соглашения можно прописать возможность компенсации за травмы, полученные при выполнении работ.

В случае заключения трудового договора работодатель обязан обеспечить сотрудника рабочим местом, а также необходимым оборудованием, материалами и униформой. Со своей стороны работник несет за всё это материальную ответственность.

При заключении договора ГПХ исполнитель сам организует для себя рабочее место, приносит свои инструменты, технику, униформу и материалы. Возможность предоставления заказчиком материалов и оборудования следует прописывать при заключении соглашения.

Важно знать, что период работы по договору ГПХ учитывается при определении трудового стажа так же, как и по трудовому договору. То есть, пенсия будет расти, даже если человек ни разу в жизни не заключал по трудовой договор.

Договор ГПХ в 2023 году — плюсы и минусы

Договор гражданско-правового характера имеет плюсы и минусы как для исполнителя, так и для заказчика. Среди преимуществ для работника можно выделить следующие:

договор ГПХ легко оформить, не нужна трудовая книжка, медосмотр и т.д.;

руководство почти не контролирует процесс выполнения работы;

гибкий график — можно работать когда угодно, главное соблюдать дедлайны;

возможность совмещать с другой работой или учебой;

подрядчик может привлекать помощников, если в договоре не оговорено обратное.

В целом договор ГПХ дает свободу, которой нет у работника, подписавшего трудовой договор. Однако он имеет и ряд серьезных недостатков:

нет записей в трудовой книжке, из-за чего у работника могут возникнуть трудности с подтверждением опыта;

отсутствие оплачиваемых отпусков и больничных, надбавок за работу в праздники и выходные и т.д.;

нет среднего заработка, который используется при подсчете пособий;

присутствует вероятность одностороннего расторжения договора со стороны заказчика в любой момент без объяснения причин;

незащищенность при травмах и несчастных случаях;

работодатель не будет оплачивать путевки, компенсировать проезд, предоставлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и другие бонусы;

некоторые банки могут отказать в кредите человеку, работающему по договору ГПХ из-за непредсказуемости его дохода.

Для работодателя договор гражданско-правового характера более выгоден, чем для сотрудника. Такое соглашение легко заключаются, а расторгнуть его можно в одностороннем порядке. Страховые и налоговые взносы за работника, заключившего договор ГПХ, будут меньше, ему также не требуется рабочее место и оборудование.

Однако и для заказчика договор ГПХ имеет свои недостатки. Так, очень сложно следить за процессом выполнения работы и степенью ее готовности. Существует серьезный риск получить некачественный товар или услугу, потратив на это время.

Некоторые организации пытаются сэкономить, заключая договоры гражданско-правового характера вместо трудовых. При этом работники фактически выполняют обязанности штатных сотрудников, но не имеют гарантий и бонусов, положенных по ТК РФ. В таком случае договор ГПХ можно переквалифицировать в трудовой по соглашению сторон или через суд. При этом работодателя могут привлечь к ответственности и заставить выплатить все страховые и налоговые взносы, неиспользованные отпуска, больничные, переработки и т.д.

Договор ГПХ в 2023 году — кто платит налоги

После получения вознаграждения по договору ГПХ исполнитель должен уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от полученной суммы. Вместо него это может сделать заказчик, тогда НДФЛ будет вычтен из суммы вознаграждения. В свою очередь заказчик выплачивает страховые взносы за работника, нанятого по договору ГПХ. Они составляют 27,1% доходов исполнителя.

При заключении договора ГПХ с индивидуальными предпринимателями (ИП) и самозанятыми заказчик не должен платить налоги и страховые взносы, так как исполнители платят их самостоятельно.

Договор ГПХ в 2023 году — с физическим лицом

Если компания заключает договор ГПХ с физическим лицом, она становится его налоговым агентом и страхователем. Это значит, что организация обязана выплатить за него НДФЛ и страховые взносы. Кроме того, отношения по этому договору могут быть признаны трудовыми, тогда работодателю придется дополнительно компенсировать всё, что он не уплатил ранее.

Договор ГПХ в 2023 году — с самозанятым

Самозанятыми считаются лица, которые состоят в налоговой инспекции на учете и платят налог на профессиональный доход (НПД). С ними можно заключить любой договор ГПХ кроме договоров поручения или комиссии.

За самозанятых работодателю не нужно платить налоги и страховые взносы. Однако если лицо, с которым был заключен договор гражданско-правового характера, потеряло статус самозанятого до окончания действия договора, организация будет платить за него так же, как за физлицо.

Кроме того, компания не сможет заключить договор ГПХ с самозанятым, который был ее сотрудником менее двух лет назад.

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