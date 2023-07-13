Дело о нападении из-за ирокеза в Электростали переквалифицировали

Следователи переквалифицировали дело о нападении на 19-летнего молодого человека из-за ирокеза в подмосковной Электростали по более тяжкой статье. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил СК в Telegram-канале.

С учетом полученных потерпевшим травм арестованным представили обвинения по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

12 июля напавших на юношу арестовали. Злоумышленники пробудут под стражей два месяца. Ранее один из них привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

Перед судебным заседанием один из мужчин сообщил журналистам, что раскаивается. Он извинился перед пострадавшим и его семьей и предложил оплатить юноше лечение.

Речь идет об инциденте, произошедшем 9 июля. У одного из домов на улице Спортивной между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за зеленого ирокеза на голове одного из них. Злоумышленники срезали ирокез, зацепив часть кожи на голове молодого человека.

Пострадавший, в свою очередь, позже рассказал, что во время отдыха с друзьями у него закончились сигареты и он решил попросить у находившихся неподалеку мужчин, которые сразу агрессивно отреагировала на его внешний вид. Со слов юноши, они схватили его со спины и начали срезать волосы, а также угрожали убийством.

В результате происшествия молодого человека доставили в медицинское учреждение.