Лавров назвал поставки Киеву F-16 угрозой применения ядерного оружия

США и натовские сателлиты, передавая Киеву истребители F-16, создают угрозу применения ядерного оружия. Об этом в четверг, 13 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Лента.ру».

«Пример крайне опасного развития событий — планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут», — приводятся слова Лаврова на сайте российского МИДа.

По словам главы ведомства, российские военнослужащие не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет данного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт наличия истребителей у Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет рассматриваться Россией как угроза со стороны западных стран в ядерной сфере.

Ранее, 12 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО для обсуждения поставок Киеву ракет большой дальности. Кроме того, он отметил, что несколько недель назад Байден принял решение начать тренировку украинских пилотов на F-16.

1 июля Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

Между тем 15 июня председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

О том, что первая фаза подготовки украинских летчиков на F-16 пройдет в Великобритании, в конце мая сообщил американский журнал Foreign Policy. Готовность обучать украинцев пилотированию F-16 также подтвердила Бельгия, а 10 июня с аналогичным заявлением выступила Канада.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.