Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят поставку Киеву ракет большой дальности. Об этом в среду, 12 июня, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире ABC News.

Обсуждение передачи ракет должно произойти 12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе, уточнил он.

«К вопросу об F-16, несколько недель назад после тщательных консультаций с союзниками президент Байден принял решение начать тренировку украинских пилотов на этой технике», — дополнил Салливан.

Он сообщил, что когда настанет момент непосредственной передачи F-16, то, скорее всего, ее выделят европейские страны, имеющие данные самолеты.

1 июля Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

27 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

Между тем 15 июня председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

О том, что первая фаза подготовки украинских летчиков на F-16 пройдет в Великобритании, в конце мая сообщил американский журнал Foreign Policy. Готовность обучать украинцев пилотированию F-16 также подтвердила Бельгия, а 10 июня с аналогичным заявлением выступила Канада.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.