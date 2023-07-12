Реклама
Прямой эфир
Общество
ГД приняла закон об урегулировании порядка распоряжения памятниками в России
Мир
Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет
Общество
В ГД предложили организовать выставку подбитой в ходе СВО техники НАТО
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля
Мир
Страны G7 согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины
Мир
Генпрокуроры РФ и КНР подписали программу сотрудничества на 2023–2024 годы
Мир
Министр обороны Британии призвал Украину поблагодарить Запад вместо критики
Мир
Во Франции назвали катастрофой потенциальное вхождение Украины в НАТО
Общество
Путин попросил Мурашко не забывать про подготовку кадров в сфере здравоохранения
Мир
В турецком Бодруме пожар охватил лесной массив
Туризм
Подмосковье вошло в топ-5 регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли
Сюжет:

Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет

Помощник Байдена Салливан: Байден и Зеленский обсудят передачу дальнобойных ракет Киеву
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят поставку Киеву ракет большой дальности. Об этом в среду, 12 июня, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире ABC News.

Обсуждение передачи ракет должно произойти 12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе, уточнил он.

«К вопросу об F-16, несколько недель назад после тщательных консультаций с союзниками президент Байден принял решение начать тренировку украинских пилотов на этой технике», — дополнил Салливан.

Он сообщил, что когда настанет момент непосредственной передачи F-16, то, скорее всего, ее выделят европейские страны, имеющие данные самолеты.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

1 июля Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

27 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

Между тем 15 июня председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

О том, что первая фаза подготовки украинских летчиков на F-16 пройдет в Великобритании, в конце мая сообщил американский журнал Foreign Policy. Готовность обучать украинцев пилотированию F-16 также подтвердила Бельгия, а 10 июня с аналогичным заявлением выступила Канада.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023