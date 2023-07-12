Стало известно о состоянии сына Ефремова после операции

Сыну актера Михаила Ефремова провели операцию. После нее выпавший из окна квартиры в Москве Николай Ефремов остается в тяжелом состоянии. Об этом 12 июля рассказал источник «Известий».

Уточняется, что сын артиста не дает врачам нормально себя лечить и ведет себя по-хамски.

Утром 30 июня соседи Николая Ефремова сообщили о том, что он выпал из окна своей квартиры в Москве с третьего этажа, после чего его госпитализировали. ЧП произошло на Пролетарском проспекте. По словам самого Николая, который после падения находился в сознании, он упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

В тот же день стало известно, что пострадавшего ввели в искусственную кому, ему провели две операции. На бедро и таз был наложен аппарат внешней фиксации, проведена эндоваскулярная операция на правой верхней ягодичной артерии. Кроме того, специалисты зафиксировали у Николая черепно-мозговую травму и перелом локтевого отростка. Из-за сильной кровопотери возникла анемия. Также в результате падения у Николая внутри образовалась большая брюшинная гематома, острая респираторная недостаточность и острая сердечная недостаточность.

6 июля сообщалось, что состояние Ефремова улучшилось.