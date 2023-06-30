Сына Михаила Ефремова ввели в кому после падения с третьего этажа

Сына актера Михаила Ефремова Николая ввели в искусственную кому после падения из окна его квартиры в Москве. Мужчине провели две операции, сообщает в пятницу, 30 июня, источник «Известий».

На бедро и таз наложен аппарат внешней фиксации, проведена эндоваскулярная операция на правой верхней ягодичной артерии. Собеседник издания отметил, что состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое. Кроме всего прочего, специалисты зафиксировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и перелом локтевого отростка. Из-за сильной кровопотери возникла анемия.

Также в результате падения у Николая внутри образовалась большая брюшинная гематома, острая респираторная недостаточность и острая сердечная недостаточность, сказал источник.

Сейчас Ефремов-младший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Утром 30 июня соседи Николая Ефремова сообщили о том, что он выпал из окна своей квартиры в Москве с третьего этажа, после чего его госпитализировали. ЧП произошло на Пролетарском проспекте. Соседи обратили внимание на то, что мужчина злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

По словам самого Николая, который после падения находился в сознании, он упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

Позднее источник «Известий» дополнил, что жена Николая Влада Киселева накануне общалась с ним, он был трезвым. Николай отметил в разговоре с супругой, что не употреблял алкоголь на протяжении пяти дней, во время звонка он дома наводил порядок и ждал Владу с дочерью.

На данный момент в случившемся разбирается полиция.