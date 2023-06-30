Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве

Сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры в Москве с третьего этажа. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил источник «Известий». Инцидент произошел на Пролетарском проспекте.

31-летнего актера доставили в реанимацию с сочетанной травмой головы, врачи провели ему срочную операцию. Также у пострадавшего зафиксированы закрытый перелом правого бедра и закрытый перелом таза. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

По словам самого Николая, он упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

Как рассказали соседи, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку.

Источник «Известий» уточнил, что супруга Николая Влада Киселева накануне общалась с ним, он был трезвым. Николай сказал, что обходится без спиртного пять дней, наводит порядок дома и ждет Владу с дочерью. Утром 30 июня, по словам собеседника издания, позвонили соседи и сообщили, что Ефремов-младший сорвался с третьего этажа и его увезли на скорой помощи.