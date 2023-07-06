Состояние выпавшего из окна сына Михаила Ефремова улучшилось

Состояние сына Михаила Ефремова Николая улучшилось. Об этом 6 июля сообщил источник «Известий».

Отмечается, что в среду, 5 июля, ему поставили штифты на бедро и таз. Это было необходимо для коррекции операций, которые были проведены актеру ранее.

Утром 30 июня соседи Николая Ефремова сообщили о том, что он выпал из окна своей квартиры в Москве с третьего этажа, после чего его госпитализировали. ЧП произошло на Пролетарском проспекте.

По словам самого Николая, который после падения находился в сознании, он упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

В тот же день стало известно, что Николая Ефремова ввели в искусственную кому, ему провели две операции. На бедро и таз был наложен аппарат внешней фиксации, проведена эндоваскулярная операция на правой верхней ягодичной артерии. Кроме того, специалисты зафиксировали у Николая черепно-мозговую травму и перелом локтевого отростка. Из-за сильной кровопотери возникла анемия. Также в результате падения у Николая внутри образовалась большая брюшинная гематома, острая респираторная недостаточность и острая сердечная недостаточность.