Ни одному слову президента Украины Владимира Зеленского верить нельзя. Об этом 12 июля «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал слова Зеленского на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам.

«Абсолютно ни одному слову Зеленского верить нельзя. Вся его деятельность на посту президента, как верховного главнокомандующего, говорит о том, что украинская сторона сознательно бьет не по военным объектам, а по мирным гражданам. Возьмите Донецк — сколько людей там погибло, возьмите Луганск, возьмите Мариуполь, другие города. Я уже не говорю про небольшие города, которые подвергались и подвергаются постоянным обстрелам», — сказал сенатор.

11 появилась информация о том, что город Токмак в Запорожской области был обстрелян кассетными боеприпасами.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи для ВСУ 7 июля. При этом власти нескольких стран — союзников Соединенных Штатов по НАТО подвергли критике данное решение.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, а их номенклатура шире и разнообразнее чем у Соединенных Штатов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия будет вынуждена принимать контрмеры на использование ВСУ кассетных боеприпасов.

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.