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Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами

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Фото: REUTERS/Dmytro Smolienko
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Город Токмак в Запорожской области 11 июля был обстрелян кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в оперативных службах.

Отмечается, что украинские вооруженные формирования нанесли удар в 17:15.

«Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — рассказали журналистам.

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Ранее 11 июля глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области, по предварительным данным, ракетами Storm Shadow. Он отметил, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В этот же день бывший президент США Дональд Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине. В заявлении, распространенном его пресс-службой, отмечается, что такое решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена приближает мир к глобальной войне.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи для ВСУ 7 июля. После этого, 9 июля, власти нескольких стран — союзников Соединенных Штатов по НАТО подвергли критике данное решение.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, 11 июля заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину Вооруженные силы (ВС) России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения ВСУ.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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