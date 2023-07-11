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В Запорожской области сообщили о вероятной атаке на Бердянск ракетами Storm Shadow

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Фото: t.me/vrogov
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области, по предварительным данным, ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил 11 июля глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Около 16.30 в городе Бердянск Запорожской области прозвучала серия взрывов. Нацисты предприняли очередную попытку нанести ракетный удар по мирному городу», — написал Рогов в Telegram-канале.

Подробности атаки пока неизвестны. Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.

Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
Целями были Керченский мост и военные аэродромы в Ростовской и в Калужской областях

Ранее 11 июля Рогов сообщил, что ВСУ начали новую волну наступления на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но успеха не имели. Он уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаки ночью южнее города Орехова в направлении села Работино. По словам Рогова, после отражения наступления украинские войска понесли новые потери, в том числе в бронетехнике.

До этого ВСУ попытались нанести удар по Бердянску с помощью ракеты Storm Shadow 30 июня. Российская ПВО успешно отразила атаку врага по мирным жителям еще на подступах к городу, отметил тогда Рогов.

До этого, 24 июня, Рогов также сообщал о ракетном ударе ВСУ по Бердянску. Вследствие атаки разрушений и жертв не было.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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