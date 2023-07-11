В Запорожской области сообщили о вероятной атаке на Бердянск ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области, по предварительным данным, ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил 11 июля глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Около 16.30 в городе Бердянск Запорожской области прозвучала серия взрывов. Нацисты предприняли очередную попытку нанести ракетный удар по мирному городу», — написал Рогов в Telegram-канале.

Подробности атаки пока неизвестны. Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее 11 июля Рогов сообщил, что ВСУ начали новую волну наступления на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но успеха не имели. Он уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаки ночью южнее города Орехова в направлении села Работино. По словам Рогова, после отражения наступления украинские войска понесли новые потери, в том числе в бронетехнике.

До этого ВСУ попытались нанести удар по Бердянску с помощью ракеты Storm Shadow 30 июня. Российская ПВО успешно отразила атаку врага по мирным жителям еще на подступах к городу, отметил тогда Рогов.

До этого, 24 июня, Рогов также сообщал о ракетном ударе ВСУ по Бердянску. Вследствие атаки разрушений и жертв не было.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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