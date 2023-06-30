Рогов заявил об ударе по Бердянску с помощью Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Бердянску в Запорожской области с помощью ракеты Storm Shadow. Об этом 30 июня заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Прозвучавшая серия взрывов — результат работы ПВО (системы противовоздушной обороны. — Ред.) России, которая успешно отразила вражескую атаку по мирным жителям еще на подступах к городу», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день военно-гражданская администрация города сообщила, что сработала система противовоздушной обороны. Звуки взрывов прогремели приблизительно в 8:00.

До этого, 24 июня, Рогов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску. Вследствие атаки разрушений и жертв не было.

До этого, 23 июня, украинские националисты нанесли удар по трассе Каменка – Днепровская – Васильевка – Бердянск. В результате один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.