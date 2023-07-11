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Рогов сообщил о безуспешной волне наступления ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил, что ВСУ безуспешно начали новую волну наступления ВСУ в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую волну наступления на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но успеха не имели. Об этом во вторник, 11 июля, рассказал «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на ореховском участке линии фронта в Запорожской области», — сообщил Рогов.

Он уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаки ночью южнее города Орехова в направлении села Работино. По словам Рогова, после отражения наступления украинские войска понесли новые потери, в том числе в бронетехнике. Бои продолжаются.

Днем ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что ВСУ попытались провести атаку на сватовском и краснолиманском направлениях. В результате нанесения огневого поражения противник понес существенные потери в живой силе и технике.

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Тогда же корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что служащие 38-й амурской мотострелковой бригады ВС РФ не допустили прорыв обороны у села Луговское на запорожском направлении.

9 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили попытки атак ВСУ на трех направлениях. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).

До этого, 8 июля, Рогов заявил об изменении тактики ВСУ. Он объяснил это тем, что в ходе попыток наступления в Запорожской области украинское командование осознало неудачу первоначальной стратегии, заключавшуюся в широкомасштабном наступлении, поскольку она привела к большим потерям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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