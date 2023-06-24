Рогов сообщил о попытке ВСУ нанести ракетный удар по Бердянску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 24 июня нанесли ракетный удар по Бердянску в Запорожской области. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила все ракеты, уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, удар был нанесен около 15:55.

«Повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Так, в ночь на 24 июня представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) сообщило, что ВСУ в течение 45 минут трижды обстреляли Донецк.

Днем ранее украинские боевики выпустили по Горловке в ДНР 14 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под ударом оказался Никитовский район города. Отмечается, что этот обстрел стал пятым за день с использованием реактивных орудий.

По словам мэра Горловки Ивана Приходько, в результате атаки погибла мирная жительница, ее супруг был ранен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.