«Москвич» за полгода выпустил более 11 тыс. автомобилей

За первые шесть месяцев 2023 года московский завод «Москвич» выпустил более 11 тыс. автомобилей, сообщает 12 июля агентство «Автостат».

Производство «Москвичей» стартовало в ноябре 2022 года, тогда с конвейеров сошли первые кроссоверы «Москвич 3», а в декабре того же года началась сборка электрокара «Москвич 3e».

В сентябре в дилерских салонах «Москвича» появится лифтбек «Москвич 6». Также до конца текущего года автозавод планирует начать выпуск среднеразмерного кроссовера «Москвич 5».

Ранее, 5 июля, кроссовер «Москвич 5» представили в ходе заседания совета директоров КамАЗа в Набережных Челнах. Новинка — это выпущенный по лицензии кроссовер JAC Sehoi X6 под собственным брендом.

«Москвич 5» получит полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 149 л.с. (230 Нм) в паре с механической или роботизированной трансмиссией на выбор. Кроме того, известно о топовой версии кроссовера, мощность двигателя которого достигает 184 л.с.