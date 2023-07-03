Реклама
Прямой эфир
Авто
Большинство россиян отправится в путешествие на автомобиле этим летом
Мир
Аббас обсудил с Путиным возможности для созыва ближневосточного «квартета»
Политика
В Кремле ответили на планы ЕС создать «дочку» Россельхозбанка для SWIFT
Экономика
В «Почте России» объяснили изменения правил оплаты труда
Общество
МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ Грицака
Мир
В Молдавии объявлен траур по погибшим в аэропорту Кишинева офицерам
Туризм
Южная Корея упростила въезд для туристов с 3 июля
Авто
УАЗ начал продажи внедорожника Patriot в новых лимитированных комплектациях
Мир
Китай заявил об использовании США мифа о китайской угрозе для сохранения гегемонии
Авто
В Москве начался эксперимент по подключению электросамокатов к «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
В Москве объявлен в розыск финансировавший ВСУ бизнесмен из Украины
Общество
В Северной Осетии начались поиски пропавшего альпиниста из Новокуйбышевска
Мир
Армия Израиля нанесла ряд ударов по объектам террористов в Дженине

В Татарстане представили новый кроссовер «Москвич 5»

0
Фото: Telegram/apparatustatar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый кроссовер «Москвич 5» представили в ходе заседания совета директоров КамАЗа в Набережных Челнах сообщает 3 июля, в понедельник, портал «Бизнес Online».

Новинка «Москвича» — это выпущенный по лицензии кроссовер JAC Sehoi X6 под собственным брендом.

«Москвич 5» получит полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 149 л.с. (230 Нм) в паре с механической или роботизированной трансмиссией на выбор. Кроме того, известно о топовой версии кроссовера, мощность двигателя которого достигает 184 л.с.

Лифт едет вверх: «Москвич» показал новую модель
Что собой представляет «Москвич 6»

Ханс-Петер Мозер с 29 июня назначен гендиректором автозавода «Москвич». До этого он занимал должность на заводе КамАЗ. Об уходе Ханса-Петера Мозера из КамАЗа стало известно в сентябре 2022 года. Тогда топ-менеджер говорил, что «принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023