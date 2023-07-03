В Татарстане представили новый кроссовер «Москвич 5»

Новый кроссовер «Москвич 5» представили в ходе заседания совета директоров КамАЗа в Набережных Челнах сообщает 3 июля, в понедельник, портал «Бизнес Online».

Новинка «Москвича» — это выпущенный по лицензии кроссовер JAC Sehoi X6 под собственным брендом.

«Москвич 5» получит полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 149 л.с. (230 Нм) в паре с механической или роботизированной трансмиссией на выбор. Кроме того, известно о топовой версии кроссовера, мощность двигателя которого достигает 184 л.с.

Ханс-Петер Мозер с 29 июня назначен гендиректором автозавода «Москвич». До этого он занимал должность на заводе КамАЗ. Об уходе Ханса-Петера Мозера из КамАЗа стало известно в сентябре 2022 года. Тогда топ-менеджер говорил, что «принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя».